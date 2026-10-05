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На авианосце «Шарль де Голль» ВМС Франции возник пожар

На авианосце «Шарль де Голль» ВМС Франции возник пожар

На авианосце «Шарль де Голль» произошёл пожар. По предварительным данным, возгорание возникло 5 октября около 11:30 по местному времени в одном из технических отсеков.

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