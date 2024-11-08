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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Челябинский шоумен Стас Ярушин: скучаю по тем временам, когда играл в КВН

Актер и певец Стас Ярушин, родившийся в Челябинске, опубликовал поздравление с днем КВН. В своем telegram-канале артист показал, как выглядел, когда был актером команд юмористической игры, а также заявил, что скучает по времени своего участия в клубе веселых и находчивых.

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