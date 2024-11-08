Челябинский шоумен Стас Ярушин: скучаю по тем временам, когда играл в КВН

Актер и певец Стас Ярушин, родившийся в Челябинске, опубликовал поздравление с днем КВН. В своем telegram-канале артист показал, как выглядел, когда был актером команд юмористической игры, а также заявил, что скучает по времени своего участия в клубе веселых и находчивых.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии