Сеть Lime планирует открыть торговую точку в московском ГУМе

Одежная сеть Lime, которая была создана в Самаре, продолжает развиваться в Москве. Компания арендует все новые площади, которые ранее принадлежали крупным мировым брендам, пишет «Ъ» со ссылкой на источники.
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