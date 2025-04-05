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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник «Локо» Монтес: «Скучаю по родной кухне, особенно по такос. В Москве есть мексиканские рестораны, но это все же не то. Очень не хватает солнца и тепла»

— Какие места понравились в Москве? — Свободного времени не так много: тренер нечасто дает нам выходные, чтобы мы не расслаблялись.

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