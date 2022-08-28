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Роль молодежи в экологической повестке страны неоценима — Буцаев

Роль молодежи в экологической повестке страны неоценима — Буцаев

Вклад молодежи в экологическую повестку неоценим, сообщил генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев на открытии второго этапа всероссийского форума «Экосистема» — «Заповедный край», 28 августа сообщило «ИА REGNUM».

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