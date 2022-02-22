Сотрудники Госавтоинспекции Ардонского района Северной Осетии провели в школе селения Коста классный час на тему «Яркий и заметный пешеход»

В рамках профилактического мероприятия «Пешеход», с целью снижения детского дорожно-транспортного травматизма, полицейские провели в школе селения Коста классный час.
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