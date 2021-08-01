Почему на Аляске гордятся российскими корнями

Михаил Малахов на реке Куксоквим поймал двенадцатикилограммовую щуку. Фото: из архива Михаила Малахова Михаил Георгиевич, почему Русская Америка?Михаил Малахов: Считаю, что открытие Аляски россиянами стоит в одном ряду с открытием Америки Колумбом.