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Эпидемиолог Черкашина заявила, что в России пока не обнаружили «дельтакрон»

Эпидемиолог Черкашина заявила, что в России пока не обнаружили «дельтакрон»

Руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина заявила, что вариант коронавируса "дельтакрон" на территории России пока не обнаружен.

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