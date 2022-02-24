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Советник Байдена Сингх: США не стремятся нарушить поставки российских энергоносителей

Советник Байдена Сингх: США не стремятся нарушить поставки российских энергоносителей

ВАШИНГТОН, 25 фев – РИА Новости. США не стремятся санкциями против РФ спровоцировать перебои в поставках энергоносителей на мировой рынок, заявил на брифинге заместитель советника американского президента по национальной безопасности Далип Сингх.

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