Советник Байдена Сингх: США не стремятся нарушить поставки российских энергоносителей

ВАШИНГТОН, 25 фев – РИА Новости. США не стремятся санкциями против РФ спровоцировать перебои в поставках энергоносителей на мировой рынок, заявил на брифинге заместитель советника американского президента по национальной безопасности Далип Сингх.
ВАШИНГТОН, 25 фев – РИА Новости. США не стремятся санкциями против РФ спровоцировать перебои в поставках энергоносителей на мировой рынок, заявил на брифинге заместитель советника американского президента по национальной безопасности Далип Сингх.
Свежие комментарии