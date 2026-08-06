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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Белов о Кузнецове в «Тракторе»: «Все давно ждут, когда Евгений вернется на родину в Челябинск»

Бывший тренер сборной России Валерий Белов поделился мнением о будущем Евгения Кузнецова в КХЛ .  Ранее появилась информация, что « Трактор » и «Сибирь» предложили контракт 34-летнему форварду.

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