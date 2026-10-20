© Алексей Киселёв/VKСтендап‑комик Руслан Белый (признан в РФ иностранным агентом) в YouTube-подкасте «Рада и терки» рассказал, что познакомился с Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) во время поездки в Дублин (Ирландия).