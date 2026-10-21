Бразилия: Подозреваемый в грабеже был застрелен после того, как открыл огонь и врезался в полицейских возле Морро Санта-Марта в Ботафого, южная зона Рио-де-Жанейро, в утренние часы.
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