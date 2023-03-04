Закон и Порядок

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Фейк: Росгвардия сообщила о проникновении диверсантов в Калужскую область

Фейк: Росгвардия сообщила о проникновении диверсантов в Калужскую область

О чем фейк Росгвардия сообщила о проникновении диверсантов в Калужскую область. Такие сообщения распространялись в мессенджерах и соцсетях со ссылкой на информационное агентство «Интерфакс».

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