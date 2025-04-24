ОБСЕ – Центральная Азия: за кулисами посольских посиделок

Марат НУРГОЖАЕВ На фоне разного рода громких международных мероприятий как-тo незаметно в Вене 3 апреля состоялась встреча послов стран Центральной Азии с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Феридуном Синирлиоглу.
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