Генменеджер «Авангарда»: «Удивился словам Семенова. Ему был предложен двухлетний контракт»

Алексей Волков прокомментировал слова экс-форварда «Авангарда» Кирилла Семенова. 27-летний игрок, перейдя в «Ак Барс», заявил, что не получал предложений от омского клуба.

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