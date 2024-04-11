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«Аталанта» сенсационно разгромила «Ливерпуль» в Англии, Миранчук вышел на замену в конце игры

«Аталанта» сенсационно разгромила «Ливерпуль» в Англии, Миранчук вышел на замену в конце игры

В первом матче 1/4 финала Лиги Европы «Ливерпуль» на своем поле по всем статьям проиграл «Аталанте» — 0:3! «Ливерпуль» имел подавляющий территориальный перевес, владел мячом 70 процентов времени, но по ударам в створ преимущество было уже у «Аталанты» — 7:5.

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