«Аталанта» сенсационно разгромила «Ливерпуль» в Англии, Миранчук вышел на замену в конце игры

В первом матче 1/4 финала Лиги Европы «Ливерпуль» на своем поле по всем статьям проиграл «Аталанте» — 0:3! «Ливерпуль» имел подавляющий территориальный перевес, владел мячом 70 процентов времени, но по ударам в створ преимущество было уже у «Аталанты» — 7:5.