В Киеве испугались побега целого села за границу

Украинцы все чаще вынуждены прибегать к «спорным действиям» из-за произвола военкоматов. По словам депутата Верховной рады Александра Дубинского, властям необходимо задуматься как действовать в случае организованного побега целого села за границу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии