Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 187 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елизавета Белая
    Туда ему и дорога. Такой жлобина и споткнулся, упал и прямиком на Божий суд.  Не жаль, не сочувствую родным и близким...Как генерал амери...
  • Елизавета Белая
    И деньжат не подкинут т.к.  в Украине их нет.Как генерал амери...
  • Мария
    Надеюсь, что так и есть! Чудненько, если это так. Не всё коту масленица.В ООН обвинили Ро...

В Киеве испугались побега целого села за границу

В Киеве испугались побега целого села за границу

Украинцы все чаще вынуждены прибегать к «спорным действиям» из-за произвола военкоматов. По словам депутата Верховной рады Александра Дубинского, властям необходимо задуматься как действовать в случае организованного побега целого села за границу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх