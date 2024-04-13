Молдова внедрит передовые методы ведения сельского хозяйства

Вице-премьер, министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимир Боля в ходе министерской встречи государств-членов Международной организации винограда и вина (OIV) в Вероне встретился со своим испанским коллегой Луисом Планасом Пучадесом.
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