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Закон, порядок, государство

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Расчет самоходной пушки «Гиацинт-С» группировки войск «Запад» уничтожил гаубицу М-777 и укрепленные позиции ВСУ на Купянском направлении

Расчет самоходной пушки «Гиацинт-С» группировки войск «Запад» уничтожил гаубицу М-777 и укрепленные позиции ВСУ на Купянском направлении

Кадры объективного контроля, полученные с беспилотного летательного аппарата в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении выявленных разведкой целей.

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