ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

20 подписчиков

Захарова раскрыла реакцию России на выход США из переговоров по Украине

Захарова раскрыла реакцию России на выход США из переговоров по Украине

МОСКВА, 25 апреля, ФедералПресс. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия продолжит защищать своих граждан и страну, а также мир в целом от неонацизма, даже если США решат выйти из процесса урегулирования конфликта на Украине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх