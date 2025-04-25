Захарова раскрыла реакцию России на выход США из переговоров по Украине

МОСКВА, 25 апреля, ФедералПресс. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия продолжит защищать своих граждан и страну, а также мир в целом от неонацизма, даже если США решат выйти из процесса урегулирования конфликта на Украине.
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