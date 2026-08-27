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Редкий совместный кадр Бондарчука и Исаковой со съёмок «Трудно быть богом» взбудоражил соцсети

Редкий совместный кадр Бондарчука и Исаковой со съёмок «Трудно быть богом» взбудоражил соцсети

Неформальный снимок со съёмочной площадки сериала «Трудно быть богом» моментально спровоцировал волну обсуждений в Сети.

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