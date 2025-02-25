Штурмовые подразделения группировки войск «Центр» уничтожили огневые точки и командно-наблюдательные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) при освобождении населенного пункта Надеждинка Донецкой Народной Республики (ДНР).
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