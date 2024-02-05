NatPress.NET - ...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

В Адыгее наградили победителя Первенства Мира по всестилевому каратэ Астемира Пакова и его тренера Владимира Васильченко

Грамотой Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея и ценным подарком за выдающиеся успехи в спорте награждён воспитанник Адыгейского республиканского регионального отделения общероссийской общественной спортивной организации «Федерация всестилевого каратэ России» Паков Астемир, который стал победителем Первенства Мира по всестилевому каратэ 2022 и 2023 годов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх