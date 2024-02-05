В Адыгее наградили победителя Первенства Мира по всестилевому каратэ Астемира Пакова и его тренера Владимира Васильченко

Грамотой Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея и ценным подарком за выдающиеся успехи в спорте награждён воспитанник Адыгейского республиканского регионального отделения общероссийской общественной спортивной организации «Федерация всестилевого каратэ России» Паков Астемир, который стал победителем Первенства Мира по всестилевому каратэ 2022 и 2023 годов.