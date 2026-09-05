Истребитель F-4 потерпел крушение во время авиашоу в Греции

Неподалеку от Афин потерпел крушение истребитель F-4 Phantom Военно-воздушных сил Греции, выполнявший полет в рамках авиационного шоу.
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