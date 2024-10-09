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ТОС "Солнцепек" "выжгла" опорный пункт боевиков ВСУ на северском направлении

ТОС "Солнцепек" "выжгла" опорный пункт боевиков ВСУ на северском направлении

Скриншот видео Минобороны РФ разместило кадры результатов боевой работы расчета тяжелой огневой системы ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Юг" по позициям военнослужащих ВСУ и украинских националистов.

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