ТОС "Солнцепек" "выжгла" опорный пункт боевиков ВСУ на северском направлении

Скриншот видео Минобороны РФ разместило кадры результатов боевой работы расчета тяжелой огневой системы ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Юг" по позициям военнослужащих ВСУ и украинских националистов.
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