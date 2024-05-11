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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эрнесто Вальверде об интересе «Баварии» и «Порту»: «Моим приоритетом всегда был и остается «Атлетик»

Срок контракта тренера с «Атлетиком» истекает 30 июня.  - Есть новости о вашем будущем? – Нет, ничего нет.

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