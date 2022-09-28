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В Пермском крае задержали участников преступной группы, занимавшейся сбытом наркотических средств

В ходе проверки оперативной информации, сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков установили, что в Пермском крае действует организованная преступная группа, участники которой осуществляют сбыт наркотического средства героин в крупном размере, путём размещения тайников.

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