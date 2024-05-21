СМИ: США отправили кенийской армии оружие предназначавшееся Киеву

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Майкл Маккол и старший республиканец в таком же комитете Сената Джим заявили, что американская администрация отправила кенийским войскам вооружения, которые предназначались для Киева, – сообщает во вторник, 21 мая, газета Politico.