СМИ: США отправили кенийской армии оружие предназначавшееся Киеву

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Майкл Маккол и старший республиканец в таком же комитете Сената Джим заявили, что американская администрация отправила кенийским войскам вооружения, которые предназначались для Киева, – сообщает во вторник, 21 мая, газета Politico.
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