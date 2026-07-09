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Дрю Холидэй считает, что мог бы сделать из «Миннесоты» трех последних сезонов чемпионскую команду

Новый главный тренер «Блэйзерс» Майка Нори привел любопытную деталь разговора с ветераном команды Дрю Холидэем .

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