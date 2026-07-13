В Рязанской области полицейские выявили 14 нарушений миграционного законодательства

Так, стражи правопорядка контролировали соблюдения режима пребывания иностранных граждан. Всего в регионе полицейские выявили и пресекли 14 нарушений миграционного законодательства, совершенных нелегалами.
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