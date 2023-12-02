Ёлка в ЦМД – красиво.

От души скажу: “спасибо!За радость встречи, уважение, за приятное общение”. Шла в ЦМД Жулебино на встречу “Питайся и Наслаждайся” с прекрасным настроением, скромно подмигивало солнышко, падали легкие снежинки.
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