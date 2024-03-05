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Гении или лжецы? 7 человек, утверждавших, что путешествовали во времени

Гении или лжецы? 7 человек, утверждавших, что путешествовали во времени

Мечты о путешествиях во времени преследовали человечество с глубокой древности. Возможность увидеть своими глазами события, изменившие историю или исправить роковую ошибку, совершенную много лет назад, не давала покоя лучшим умам разных эпох.

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