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Алексей Блиновский покинул воинскую часть, и никто не знает, где он теперь

Алексей Блиновский покинул воинскую часть, и никто не знает, где он теперь

Алексей Блиновский покинул воинскую часть в Донецке, куда ранее отправился на службу. Об этом сообщает телеграм-канал Shot со ссылкой на свой источник.

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