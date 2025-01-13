🫡🇷🇺Российские артиллеристы в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили 152-мм пушку-гаубицу Д-20 боевиков ВСУ💥 #ВСУ #Прилет #СВО #Д20 #Гаубица.
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🫡🇷🇺Российские артиллеристы в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили 152-мм пушку-гаубицу Д-20 боевиков ВСУ💥 #ВСУ #Прилет #СВО #Д20 #Гаубица.
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