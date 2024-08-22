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Антироссийские санкции от ЕС оставят граждан без их традиционного блюда. Не россиян, а немцев...

Антироссийские санкции от ЕС оставят граждан без их традиционного блюда. Не россиян, а немцев...

Германии из-за санкций Евросоюза против России грозит дефицит рыбных палочек. В интервью Bild глава Федерального союза немецкой рыбной промышленности Штеффен Майер предупредил, что ФРГ не может обойтись без российской рыбы, цены могут резко возрасти.

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