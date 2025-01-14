КИЕВ, 14 января, ФедералПресс. Глава киевского режима Владимир Зеленский в ответ на призывы западных партнеров снизить мобилизационный возраст до 18 лет подчеркнул необходимость обеспечения украинских Вооруженных сил техникой и оружием.
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