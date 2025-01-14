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Зеленский ответил на призыв Запада снизить возраст мобилизации до 18 лет

Зеленский ответил на призыв Запада снизить возраст мобилизации до 18 лет

КИЕВ, 14 января, ФедералПресс. Глава киевского режима Владимир Зеленский в ответ на призывы западных партнеров снизить мобилизационный возраст до 18 лет подчеркнул необходимость обеспечения украинских Вооруженных сил техникой и оружием.

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