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Царьград

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В России придумали, как понять неговорящих детей: Западные программы больше не нужны

В России придумали, как понять неговорящих детей: Западные программы больше не нужны

"Социальная школа" презентовала в России первый диагностический инструмент для неговорящих детей. Программа позволяет оценить уровень развития и подобрать средства общения, создана при поддержке Фонда президентских грантов и доступна бесплатно.

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