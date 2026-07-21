Роспотребнадзор дал туристам советы, как избежать болезней за границей

Особое внимание специалисты рекомендуют уделять качеству воды и продуктов питания Перед поездкой за рубеж россиянам следует заранее оценить эпидемиологическую обстановку в стране назначения, оформить медицинскую страховку и соблюдать меры профилактики инфекционных заболеваний.
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