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Кейн о 7:0 с Хорватией: «Англия играет лучше всего, когда превосходит соперника физически, задавая уровень АПЛ. Сегодня вы это видели, они не справлялись с нашей скоростью»

Нападающий сборной Англии Харри Кейн высказался о победе над Хорватией со счетом 7:0 в матче Лиги наций.

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