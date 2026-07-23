Снос ижевской кирхи Как и почему появился и исчез островок Европы в старом Ижевске 202219; " data-record-type="165" data-bg-color="ffffff; font-family: EtudeNoire;">Юрий Абашев23 июля 2026 года Вот уже сто лет прошло с момента, когда на юго-западном углу улиц Карла Маркса и Советской снесли редкое для наших мест архитектурное сооружение — лютеранскую кирху.