1. Сборная России разгромила Беларусь (4:0) в товарищеском матче в Минске. Федор Чалов сделал дубль за 7 минут после выхода на замену.
Россия вынесла Беларусь, Ротенберг остался тренером СКА, Сафонову запретили выезд из РФ, Алькарас и Зверев в финале «Ролан Гаррос» и другие новости
Комментарии
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Максим Комаров
Реал, это, да. Но эти рейтинги не корректны, т.к., в РФ запрещены самые популярные мессенджеры. До этого запрета и Зенит, и фксм были в числе первых двадцати. Зенит, если не ошибаюсь, и в десятку попадал. Ну и один Азмун - 40 млн подписчиков.
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13 час.
Лена Мисько
У факела новый стадион. Крошечный. С синтетикой. Вот кого в пердив надо было.
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12 час.
Лена Мисько
Нападающий «Урала» Алексей Каштанов может вернуться в РПЛ уже в ближайшее время (в отличие от самого «Урала»). По словам источников, принципиальное решение о его уходе уже принято. По информации, на нападающего претендуют «Факел» и «Ахмат» (про вариант с грозненцами также писал Карпов). Напомню, что у Каштанова 6 голов и 1 голевая в 28 матчах РПЛ (с учетом стыков) в этом сезоне. А за семь кубковых игр есть неплохие 2+2. Трансфермаркт оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро. Ранее клуб уже официально попрощался с Юрием Газинским и Ибраимой Сиссе. А вот Григорий Иванов, по всей видимости, останется на посту президента екатеринбургского «Урала», несмотря на вылет команды в Первую Лигу.
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7 час.
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