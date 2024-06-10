В Калининграде завершился фестиваль классической музыки «Кантата»

В Калининграде завершился IV Международный фестиваль классической музыки «Кантата». В завершение фестиваля на площадке под открытым небом у стен Кафедрального собора на острове Канта прошел гала-концерт, передает ТАСС.
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