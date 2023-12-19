Экс-игрок ЦСКА Пономарев: "Краснодару" предстоит серьезная борьба

Бывший футболист московского ЦСКА, футбольный эксперт Владимир Пономарев заявил, что "Краснодару" необходимо усилиться в зимнее трансферное окно, если команда хочет продолжать борьбу за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ).
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