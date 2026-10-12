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Аргументы недели

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Журналист New York Times Стивен Кинзер рассказал, как США развязали войну на Украине

Журналист New York Times Стивен Кинзер рассказал, как США развязали войну на Украине

На Западе представили более взвешенную точку зрения на события на Украине, где версия о сражающихся за независимость до последней капли крови свободолюбивых украинцах уходит на второй план и становится лишь частью противостояния держав.

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