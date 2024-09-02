На территории Калужской области объявлен 4 класс пожарной опасности

Из-за аномальной жары в регионе значительно возросла вероятность возникновения лесных пожаров. По данным ФГБУ «Центральное УГМС», в период с 3 по 7 сентября на территории Калужской области местами ожидается высокая пожароопасность четвертого классаИз-за аномальной жары в регионе значительно возросла вероятность возникновения лесных пожаров.