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Калужские новости

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На территории Калужской области объявлен 4 класс пожарной опасности

На территории Калужской области объявлен 4 класс пожарной опасности

Из-за аномальной жары в регионе значительно возросла вероятность возникновения лесных пожаров. По данным ФГБУ «Центральное УГМС», в период с 3 по 7 сентября на территории Калужской области местами ожидается высокая пожароопасность четвертого классаИз-за аномальной жары в регионе значительно возросла вероятность возникновения лесных пожаров.

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