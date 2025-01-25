СЕРГЕЙ МАРДАН Задержана мать большого семейства Тахмина Самадова. Её обвиняют в мошенничестве с жилищной субсидией на 24 миллиона рублей.
Как и предполагалось: Многодетные таджики из Мытищ оказались мошенниками
Комментарии
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Одиссей
Всему виной политика вертолетного разбрасывания НАШИХ, РОССИЙСКИХ паспортов!! Понять Зачем и Почему с точки зрения Державы и здравого смысла невозможно, но мздоимцы все прекрасно понимают. В результате, как ни крути, а ЭТИ персонажи - тожероссияне. Ну, а дальше все определяется уровнем наглости и алчности...
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10 час.
олега
Мошенники там одни - местные чинуши.
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6 час.
ВА
Владимир Акулов
Откупятся жулики.
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3 час.
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