Как и предполагалось: Многодетные таджики из Мытищ оказались мошенниками

Одиссей

Всему виной политика вертолетного разбрасывания НАШИХ, РОССИЙСКИХ паспортов!! Понять Зачем и Почему с точки зрения Державы и здравого смысла невозможно, но мздоимцы все прекрасно понимают. В результате, как ни крути, а ЭТИ персонажи - тожероссияне. Ну, а дальше все определяется уровнем наглости и алчности...