Заноза
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Заноза

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  • олега
    Мошенники там одни - местные чинуши.Как и предполагал...

Как и предполагалось: Многодетные таджики из Мытищ оказались мошенниками

Как и предполагалось: Многодетные таджики из Мытищ оказались мошенниками

СЕРГЕЙ  МАРДАН Задержана мать большого семейства Тахмина Самадова. Её обвиняют в мошенничестве с жилищной субсидией на 24 миллиона рублей.

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Комментарии
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Одиссей
Всему виной политика вертолетного разбрасывания НАШИХ, РОССИЙСКИХ паспортов!! Понять Зачем и Почему с точки зрения Державы и здравого смысла невозможно, но мздоимцы все прекрасно понимают. В результате, как ни крути, а ЭТИ персонажи - тожероссияне. Ну, а дальше все определяется уровнем наглости и алчности...
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10 час.
олега
Мошенники там одни - местные чинуши.
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6 час.
ВА
Владимир Акулов
Откупятся  жулики.
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3 час.

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