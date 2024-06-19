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Фанатов Нидерландов обвинили в расизме из-за подражания Гуллиту – они красили лица в темный цвет. Один из них прекратит делать это, несмотря на одобрение Руда

Фанатов Нидерландов обвинили в расизме из-за подражания Гуллиту – они красили лица в темный цвет. Один из них прекратит делать это, несмотря на одобрение Руда

На матче первого тура группового этапа Евро-2024 Польша – Нидерланды (1:2) группа болельщиков изобразили бывшего полузащитника Нидерландов Руда Гуллита.

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