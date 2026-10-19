Санкт-Петербург расположился на третьей позиции в списке субъектов РФ по уровню развития науки и технологий по результатам 2025 года, информирует 19 октября РИА "Новости" на основе материалов собственного исследования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Эстония закроет г...
- Эстония закроет г...
- В СПЧ прокомменти...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым