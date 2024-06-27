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«Они хотят жить не с нами, они хотят жить вместо нас»: сенатор Клишас о мигрантах в России

«Они хотят жить не с нами, они хотят жить вместо нас»: сенатор Клишас о мигрантах в России

В 2023 году мигранты совершили на территории России 39 тысяч преступлений. Такие данные на полях Петербургского международного юридического форума привел руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

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