Мэрия Рязани выиграла суд с собственником путепровода в Соколовке

По его словам, Арбитражный суд Рязанской области 3 апреля удовлетворил иск мэрии. Артемов напомнил, что власти Рязани обратились в суд после проведения эксперимента, который показал, что безостановочный проезд положительно влияет на разгрузку трафика.
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