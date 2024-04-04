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62ИНФО | Новости Рязани

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Мэрия Рязани выиграла суд с собственником путепровода в Соколовке

Мэрия Рязани выиграла суд с собственником путепровода в Соколовке

По его словам, Арбитражный суд Рязанской области 3 апреля удовлетворил иск мэрии. Артемов напомнил, что власти Рязани обратились в суд после проведения эксперимента, который показал, что безостановочный проезд положительно влияет на разгрузку трафика.

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